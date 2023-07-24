Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Disebut Lepas Hijab Gara-Gara Sule, Nathalie Holscher Beri Bantahan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |08:01 WIB
Disebut Lepas Hijab Gara-Gara Sule, Nathalie Holscher Beri Bantahan
Nathalie Holscher (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Nathalie Holscher memutuskan untuk melepas hijabnya baru-baru ini. Keputusan Nathalie melepas hijabnya bahkan terjadi usai putranya, Adzam Adriansyah Sutisna, keluar dari rumah sakit.

Kondisi hubungan komunikasi antara Nathalie dengan Sule yang kurang baik, sempat membuat publik menduga jika keputusannya melepas hijab lantaran sosok sang mantan suami. Akan tetapi, Nathalie baru-baru ini memberikan bantahan terkait hal tersebut.

"Ini karena diri aku sendiri sih soal buka hijab, nggak ada yang perlu diklarifikasi. Nggak ada harus pembenaran emang dari diri aku sendiri," kata Nathalie Holscher.

Sementara itu, wanita 30 tahun ini juga sempat membantah bahwa dirinya melepas hijab lantaran kondisi psikologisnya sedang tidak baik. Padahal Ustaz Derry Sulaiman sempat mengatakan bahwa Nathalie sempat sedih saat harus melepas hijabnya, hingga menyebutnya butuh perhatian.

Nathalie Holscher

Akan tetapi, Nathalie menegaskan jika dirinya melepas hijab lantaran kemauannya sendiri. Bukan karena masalah dengan Sule apalagi soal psikologis.

"Nggak ada alasan itu, emang dari diri aku sendiri," jelasnya.

Usai melepas hijab, Nathalie dikabarkan kembali mendapatkan tawaran bermain DJ. Namun, ibu satu anak ini memilih untuk tak mengambilnya.

"Balik nge-DJ? Dijejerin? Balik di DJ di dapur deng. Nggak (Ada tawaran)," tuturnya.

"Ada, tapi kita sudah cancel. Nggak mau," sambungnya.

