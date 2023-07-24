Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cita Citata Tinggalkan Nama Panggungnya: Semoga Kalian Tidak Kecewa

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |07:31 WIB
Cita Citata Tinggalkan Nama Panggungnya: Semoga Kalian Tidak Kecewa
Cita Citata (Foto: Instagram)
JAKARTA - Pedangdut Cita Citata memutuskan untuk meninggalkan nama panggungnya. Ia bahkan lebih memilih untuk menggunakan nama aslinya, yakni Cita Rahayu.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Cita lewat akun Instagram pribadinya. Ia bahkan tampak memberikan ucapan selamat datang pada sosok Cita Rahayu yang tidak lain adalah dirinya sendiri.

"Sudah lama sebelum menikah aku ingin berterimakasih kepada Cita Citata walaupun iya itu aku sendiri. Dia cukup tegar diterpa badai yang kencang di hidupnya.. Sekarang waktunya Cita Citata beristirahat damai dengan moment dan pengalaman proses dalam pendewasaan yang dialaminya," tulis Cita Citata seraya pajang beberapa foto dirinya kenakan busana serba hitam.

"Selamat datang kembali diriku yang dulu dan sebenarnya 'CITA RAHAYU' Semoga kalian tidak kecewa dan menerimaku apa adanya," sambungnya.

Cita Citata

Sebelum akhirnya memutuskan untuk tak lagi menggunakan nama panggungnya, Cita Citata memang berusaha untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Terlebih setelah dirinya memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Didi Mahardika.

Ia bahkan diketahui memilih untuk mengenakan hijab. Menariknya, ia juga memilih untuk meninggalkan genre dangdut yang membesarkan namanya, yakni dangdut.

Keputusan Cita untuk berhijab, meninggalkan genre dangdut, dan tidak lagi menggunakan nama panggungnya, membuat netizen ramai menuliskan komentar. Sebagian ada yang memberi pujian, namun tidak sedikit pula yang memberi peringatan pada Cita, mengingat Didi Mahardika sudah pernah gagal menikah hingga tiga kali.

"Masya Allah..sehat selalu kak @cita_citata senang bgt liat kk yg sekarang byk bgt perubahannya," kata fitriani***.

Halaman:
1 2
