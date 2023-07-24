Ernest Prakasa Harus Batasi Komedi di Series Terbaru, Minta Pemain Tak Sembarang Improvisasi

JAKARTA - Komika sekaligus sutradara Ernest Prakasa mengaku mendapatkan pengalaman baru saat memproduseri series terbarunya, berjudul Nurut Apa Kata Mama.

Pasalnya dalam series tersebut, naskah komedinya harus dibatasi dan tidak boleh liar seperti biasanya Ernest ketika menggarap sebuah karya.

"Jadi ini pengalaman baru juga buat saya sebagai seorang kreator berhadapan dengan komedi yang diberi keterbatasan yang memang masuk akal," ujar Ernest Prakasa saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).

BACA JUGA: Ernest Prakasa Nyaris Kena Tipu Oknum Bank Gadungan Lewat Medsos

Oleh karena itu, Ernest Prakasa merasa series ini sangat berbeda dan itu menjadi tantangan baru.

"Ini projek yang menantang sekali ya, karena komedi ini identik dengan sesuatu yang liar yang jahil yang out of the box," jelas Ernest Prakasa.

"Sementara kalau kita bicara sebuah brand sebesar BCA gitu ada banyak batasan-batasan, koridor yang nggak bisa. Karena kita harus menjaga sekali marwahnya," tambah Ernest Prakasa.