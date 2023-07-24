Sinopsis Film Sewu Dino yang Diadaptasi dari Thread Horor SimpleMan

JAKARTA - Film horor lokal belakangan menjadi primadona. Film Sewu Dino pun turut menyemarakkan euforia itu dan tayang di bioskop pada April lalu.

Sewu Dino adalah film adaptasi dari thread horor akun Twitter SimpleMan kedua yang diproduksi MD Pictures setelah KKN di Desa Penari laku keras.

Sewu Dino disutradarai oleh Kimo Stamboel yang langganan menggarap film genre horor dan thriller. Adapun karya-karyanya yang populer antara lain Rumah Dara (2009), Killers (2014), Dreadout (2019), dan Ratu Ilmu Hitam (2019).

Cerita Sewu Dino dipercaya berdasarkan kisah nyata. Menceritakan tentang Sri yang mencari pekerjaan karena membutuhkan uang.

Sri kemudian diterima bekerja oleh keluarga Atmojo dengan bayaran tinggi. Anehnya, dia diterima bekerja dengan pertimbangan hari kelahirannya yang jatuh pada Jumat Kliwon.