Sukses Jadi Penyanyi Cover, Surya Pratama Putra Kini Debut di Industri Musik

JAKARTA - Surya Pratama Putra menjadi penyanyi cover yang sukses di media sosial. Ia telah membangun komunitas yang besar dengan 2,4 juta pengikut di TikTok dan 291 ribu pengikut di Instagram.

Berbekal hal tersebut, Surya Pratama memperluas kariernya dengan meluncurkan single perdana berjudul Sampai di Sini yang akan dirilis pada tanggal 21 Juli 2023, bekerja sama dengan JTE Music.

Single Sampai di Sini karya Surya Pratama Putra mengisahkan tentang seorang pria yang menjalin hubungan yang baik dan romantis dengan seorang wanita. Namun, pria tersebut dibuat terkejut oleh rasa kecewa ketika mengetahui wanita yang dicintainya berselingkuh dengan pria lain.

“Dalam lagu ini, pria tersebut dengan tulus melepaskan wanita itu untuk menemukan kebahagiaannya bersama orang lain,” ujar Surya dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone.

Single terbaru Surya Pratama Putra, Sampai di Sini, akan tersedia di semua platform digital utama mulai tanggal 21 Juli 2023. Antusiasme penggemar dan pecinta musik sangat besar menyambut rilis ini, karena dijamin akan menjadi tambahan yang penuh perasaan dan tak terlupakan dalam kancah musik Indonesia.