Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Sukses Jadi Penyanyi Cover, Surya Pratama Putra Kini Debut di Industri Musik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |02:01 WIB
Sukses Jadi Penyanyi Cover, Surya Pratama Putra Kini Debut di Industri Musik
Surya Pratama debut di industri musik (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Surya Pratama Putra menjadi penyanyi cover yang sukses di media sosial. Ia telah membangun komunitas yang besar dengan 2,4 juta pengikut di TikTok dan 291 ribu pengikut di Instagram.

Berbekal hal tersebut, Surya Pratama memperluas kariernya dengan meluncurkan single perdana berjudul Sampai di Sini yang akan dirilis pada tanggal 21 Juli 2023, bekerja sama dengan JTE Music.

BACA JUGA:

Artis Bobby Joseph Jadi Tersangka Narkoba, Ditahan di Rutan Polres Jaksel 

Sukses Jadi Penyanyi Cover, Surya Pratama Putra Kini Debut di Industri Musik

Single Sampai di Sini karya Surya Pratama Putra mengisahkan tentang seorang pria yang menjalin hubungan yang baik dan romantis dengan seorang wanita. Namun, pria tersebut dibuat terkejut oleh rasa kecewa ketika mengetahui wanita yang dicintainya berselingkuh dengan pria lain.

“Dalam lagu ini, pria tersebut dengan tulus melepaskan wanita itu untuk menemukan kebahagiaannya bersama orang lain,” ujar Surya dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone.

Single terbaru Surya Pratama Putra, Sampai di Sini, akan tersedia di semua platform digital utama mulai tanggal 21 Juli 2023. Antusiasme penggemar dan pecinta musik sangat besar menyambut rilis ini, karena dijamin akan menjadi tambahan yang penuh perasaan dan tak terlupakan dalam kancah musik Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement