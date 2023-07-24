Hadirkan Video Klip Untuk Kita, Once Mekel Gandeng Aurelie Moeremans

JAKARTA - Once Mekel kembali berkarya. Kali ini, Once menghadirkan single bertajuk Untuk Kita. Di single ini, Once kembali hadir dengan bernuansa upbeat yang terekspresi dalam nada-nada ceria dan pastinya mudah dicerna oleh semua kalangan masyarakat.

Once Mekel bukan hanya sebagai penyanyi, tapi sebagai pencipta dan terlibat langsung dalam pembuatan lagu, produser musiknya dan mearansemen (pemilihan cords, hook lagu, dll). Kemudian, Once memasukan unsur brass section yang cukup mendominasi di lagu ini.

Lagu Untuk Kita, sama dengan lagu-lagu lain di album Sigma, berisi nada-nada pilihan Once, nyanyiannya dan musiknya. Sehingga sebenarnya orang bisa menikmati lagu-lagu di album Sigma sebagai bentuk ekspresi total karya penuh dari Once Mekel.

Once juga mengajak beberapa rekan untuk bekerja sama, seperti di lagu “Untuk Kita” Once melibatkan Denny Chasmala, dan di lagu Kau & Aku ada gitaris Ron Bumblefoot Thal.

"Keterlibatan Aurelie Moeremans dalam video klip Untuk Kita juga membuat video klip ini lebih menarik, karena gerakan-gerakan Aurelie yang tidak teratur, tapi lucu dan sangat menarik untuk kita coba ikuti. Video Klip ini digarap oleh Director DOA," ujar Once dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone.