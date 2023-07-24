Jikustik Hadirkan Lagu Puisi Versi Baru, Eross Sheila On 7 Bilang Begini

JAKARTA - Delapan tahun lamanya, Jikustik absen mengeluarkan lagu. Setelah penantian lama, kabar menggembirakan datang di tahun 2023 untuk para penggemar band yang telah 27 tahun berkarya.

Jikustik muncul membawa mini album berjudul Back 4 Good. Sesuai namanya, dalam album tersebut diisi dengan empat karya terbaik mereka, salah satunya adalah lagu Puisi.

Jangan heran, lagu puisi memang sudah pernah dirilis sejak tahun 2006 silam, yang kala itu formasi vokalis masih dipegang oleh Pongki Barata. Tapi tahun 2023 ini, lagu tersebut kembali dikeluarkan dengan versi terbaru berjudul Puisi (2023 Version).

"Dengan formulasi aransemen baru ini, Jikustik menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru penikmat musik dalam menikmati sebuah karya musik, " kata Icha Aji, vokalis sekaligus pemain bass, dikutip pada Senin (24/7/2023).

Icha Aji sebagai vokalis yang menggantikan Brian Prasetyoadi juga menyampaikan, lagu Puisi (2023 Version) juga diharapkan mampu membawa kenangan para penggemar. Khususnya, mereka yang ikut tumbuh bersama lagu tersebut setelah dirilis pertama kali pada 17 tahun lalu.

'Puisi' versi terbaru ini langsung mencuri perhatian beberapa musisi yang telah mendengarkannya. Satu di antaranya ada Eross, gitaris Sheila on 7.

"Icha sang vokalis menyampaikan lagu dengan gaya yang lebih santai," ungkap Eross.

Bukan cuman Eros, dari generasi lebih muda ada Nabilah Ayu, mantan anggota JKT 48. Nabila memuji lagu Puisi (2023 Version) sebagai lagu yang menyentuh hati tapi nuansanya tetap bisa membuat pendengar enjoy.

