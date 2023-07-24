Hengkang dari Jikustik, Brian Prasetyoadi Rilis Single Harapan Palsu

JAKARTA - Brian Prasetyoadi memutuskan hengkang dari Jikustik pada Januari lalu. Ia membuka lembaran baru sebagai penyanyi solo dengan merilis single Harapan Palsu.

Tentu bukan hal mudah setelah 14 tahun menjadi vokalis band tersebut. Namun pada akhirnya, ia memilih merintis kariernya sebagai solois di bawah naungan label MK Records.

Harapan Palsu sudah diciptakan sejak 2020. Brian menerjemahkan keresahan sahabatnya tentang kisah cinta dalam sebuah lagu.

"Lagu ini bercerita tentang seseorang yang berada dalam kekecewaan karena di PHP-in orang yang disayang. Intinya sebenarnya curahan hati yang tersakiti, yang awalnya bilang cinta, tapi kenyataannya ternyata bersama orang lain," ujar Brian, dikutip Okezone dari rilisnya, Senjn (24/7/2023).