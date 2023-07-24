Ternyata Ada Pengaruh The Beatles dalam Dewa 19

JAKARTA - Ahmad Dhani mengungkap fakta menarik di balik Dewa 19. Menurutnya, ada pengaruh The Beatles dalam musik dari bandnya tersebut.

Pengaruh grup musik asal Inggris itu baru muncul di tahun 2000 ke atas. Album 'Cintailah Cinta' jadi buktinya.

"Terutama di album Cintailah Cinta (2002), sebelumnya nggak ada," ungkapnya, dikutip dari YouTube Video Legend, Senin (24/7/2023).

Padahal, dulu Dhani tidak terlalu menggemari The Beatles. Jelas, karena pria asal Surabaya, Jawa Timur, ini sejak dulu mengikrarkan dirinya sebagai fans Queen garis keras.

"Setelah ngulik Beatles, akhirnya ada pengaruh Beatles dari situ," ungkapnya.