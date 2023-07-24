Testament hingga DeadSquad Meriahkan Hammersonic After Party

JAKARTA - Hammersonic After Party dihelat sebagai upaya memuaskan hasrat pecinta musik metal yang belum move on dari Hammersonic 2023. Penampilan Slipknot, Trivium, Amon Amarth, Watain, Batushka, Comeback Kid, Black Flag, Story of The Year dan lainnya.

Ravel Entertainment selaku promotor membuat kejutan. Lewat acara Hammersonic After Party, Hammerhead siap-siap “dihajar” lagi lewat gelaran intimate konser musik cadas bareng band trash metal asal Berkeley, California, Amerika Testament, DeadSquad, Oracle dan Strangers.

“Hammersonic After Party ini kami hadirkan bagi para hammerhead yang telah menciptakan sejarah bagi Hammersonic. Dan tentu saja bagi mereka yang belum move on atas peristiwa fenomenal dari Hammersonic pada bulan Maret lalu,” ujar Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment.