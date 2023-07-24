Local Pride, Sheila On 7 Tutup Manis We The Fest 2023

JAKARTA - Sheila On 7 menjadi kejutan di hari terakhir We The Fest 2023. Mereka menjadi penampil dadakan yang baru masuk line up beberapa jam sebelum manggung. We The Fest dipenuhi oleh ribuan penonton yang berdesakan menuju panggung utama demi menyambut Sheila On 7.

Kehadiran Sheila On 7 malam ini tentu menjadi kejutan spesial bagi para penonton We The Fest. Pasalnya, Sheila On 7 baru diumumkan akan menjadi penampil di We The Fest beberapa jam yang lalu, usai insiden batal tampilnya The 1975 di We The Fest.

Duta dkk terus menciptakan senyum yang tercetak manis di bibir para penonton, menyambut malam indah untuk menutup rangkaian We The Fest yang telah berlangsung sejak Jumat, (21/7/2023) lalu.

Segala sesuatunya mungkin serba dadakan, terburu-buru, tanpa persiapan matang. Tapi bukan berarti Sheila On 7 tampil alakadarnya. Yang terjadi justru sebaliknya, Duta dkk pun sukses mengguncang panggung utama We The Fest di hari terakhir, Minggu (23/7/2023) yang diselenggarakan di GBK Sport Complex, Senayan, Jakarta Pusat.

Stage act Duta memang tak pernah main-main, setiap gerakan yang dilakukannya sukses membuat penonton tersenyum, tertawa, berteriak histeris dan yang paling penting, tak sampai menimbulkan kegaduhan.

Kegaduhan mungkin tidak, tapi kehebohan tentu saja terjadi. Membawakan 9 lagu hitsnya, Duta selalu saja berhasil menghipnotis penonton untuk bernyanyi bersamanya tanpa dikomando. Tapi tentu yang bikin heboh bukan aksi panggung Duta dan para personel lain, tapi guyonan dibalut sindiran Duta terhadap The 1975 yang berhasil menghibur penonton hingga mungkin saja perlahan-lahan menghilangkan kekecewaan yang sempat singgah di hati.

Naik panggung pukul 20.55 WIB, Duta mengawali penampilan lewat lagu Kita dan Betapa dengan tampil begitu enerjik. Baru menyanyikan dua lagu, Duta langsung menyapa penonton dengan lelucon penuh sindiran yang memancing gelak tawa penonton.

"Selamat malam semua, apa kabar? Kami Sheila on f**king 75. Bahagia sekali Sheila On 7 bisa tampil di WTF 2023, mudah-mudahan kalian happy ya ketemu Sheila On 7," ujarnya sebelum menyanyikan lagu selanjutnya, Hari Bersamanya.

Setelah lagu Hari Bersamanya selesai dinyanyikan, Duta sekali lagi melempar candaan ke penonton yang berkaitan dengan insiden The 1975 di Malaysia.

"Tadi di belakang ada yang nanya, 'jangan-jangan nanti Mas Duta cium Adam (bassist). Kalau saya ya milih, masa cium Adam,"ujar Duta yang langsung disambut teriakan histeris dan gelak tawa penonton.

Duta pun melanjutkan penampilan enerjiknya itu Hari dengan menyanyikan lagu Film Favorit. Ditengah penampilannya, Duta lagi-lagi melempar sindiran ke arah penonton sebelum menyanyikan lagu Seberapa Pantas.

"Berapa menit lagi ya? Namanya juga tambal band," ujar Duta.

Sindiran demi sindiran terus saja disebutkan oleh Duta, yang terakhir sebelum membawakan lagu Lapang Dada.

"So far, happy ketemu Sheila On 7, ya? Ya, kalau kalian mengharapkan menonton yang yang lain, berlapang dada aja nonton kita ya,"ujar Duta.

Sheila On 7 melanjutkan penampilan lewat lagu Melompat Lebih Tinggi dengan penampilan akrobatik ala Eros yang bermain gitar dengan meletakkannya di belakang kepalanya.

BACA JUGA: