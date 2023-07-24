Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Sheila On 7 Gantikan The 1975, Duta Nyindir Bakal Pilih-pilih Cium Orang

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |01:30 WIB
Sheila on 7. (Foto: Aldhi/MPI)
JAKARTA - Sheila on 7 mendadak menjadi penampil di We The Fest 2023 hari terakhir pada Minggu (23/7/2023), menggantikan The 1975 yang batal tampil. Malam itu dipenuhi oleh ribuan penonton yang berdesakan menuju panggung utama demi menyambut band yang seolah jadi pelipur lara.

Sheila On 7 baru diumumkan akan menjadi penampil di We The Fest beberapa jam sebelum acara dimulai. Segala sesuatunya mungkin serba dadakan, tapi bukan berarti Sheila On 7 tampil alakadarnya.

Justru sebaliknya, Duta dkk sukses mengguncang panggung. GBK Sport Complex, Senayan, Jakarta Pusat, berhasil dipenuhi gelak tawa serta teriakan histeris penonton.

Duta selalu saja berhasil menghipnotis penonton untuk bernyanyi bersamanya tanpa dikomando. Tapi tentu yang bikin heboh bukan aksi panggung Duta dan para personel lain, tapi guyonan dibalut sindiran Duta terhadap The 1975 yang menghibur penonton.

Naik panggung pukul 20.55 WIB, Duta mengawali penampilan lewat lagu Kita dan Betapa dengan tampil begitu energik. Baru menyanyikan dua lagu, Duta langsung menyapa penonton dengan lelucon penuh sindiran yang memancing gelak tawa penonton.

"Selamat malam semua, apa kabar? Kami Sheila on f**king 75. Bahagia sekali Sheila On 7 bisa tampil di WTF 2023, mudah-mudahan kalian happy ya ketemu Sheila On 7," ujarnya sebelum menyanyikan lagu selanjutnya, Hari Bersamanya.

1 2 3
