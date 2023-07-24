7 MV Tercepat yang Meraih 1 Miliar View di YouTube

JAKARTA - Deretan MV tercepat yang meraih 1 miliar view di YouTube. Sejarah mencatat, video musik (MV) Gangnam Style milik PSY merupakan MV pertama yang berhasil membukukan 1 miliar view di YouTube, pada 21 Desember 2012.

Seiring berjalannya waktu, gelar '1 miliar view' menjadi capaian tersendiri bagi seorang musisi. Meski menjadi yang pertama mencatatkan prestasi tersebut, namun Gangnam Style bukanlah video musik tercepat yang meraih 1 miliar view.

BACA JUGA: Kesan Jungkook BTS Syuting Bareng Han So Hee dalam MV Seven

Mengutip Kworb, Senin (24/7/2023), setidaknya ada tujuh MV tercepat raih 1 miliar view di YouTube. Berikut ulasannya.

1.Hello - Adele

MV tercepat yang meraih 1 miliar view di YouTube. (Foto: Instagram/Adele)

Adele merilis MV Hello di YouTube, pada 23 Oktober 2015. Video musik yang disutradarai Xavier Dolan itu meraih 1 miliar view hanya dalam waktu 87 hari dengan total 3,08 miliar penayangan. Tak hanya itu, Hello juga Piala Grammy untuk kategori Record of the Year dan Song of the Year, pada 2017

2.Despacito - Luis Fonsi ft Daddy Yankee

MV tercepat yang meraih 1 miliar view di YouTube. (Foto: Instagram/Luis Fonsi ft Daddy Yanke)

Luis Fonsi menggaet Daddy Yankee dalam lagu bergenre reggaeton berjudul Despacito yang video musiknya dirilis di YouTube, pada 13 Januari 2017. MV tersebut berhasil meraih 1 miliar view hanya dalam 96 hari dan sejauh ini sudah ditonton 8,22 miliar kali di YouTube.

3.Shape of You - Ed Sheeran

MV tercepat yang meraih 1 miliar view di YouTube. (Foto: Ed Sheeran/Clash Magazine)

MV tercepat yang meraih 1 miliar view di YouTube selanjutnya diisi oleh Ed Sheeran lewat lagu Shape of You. Dia merilis MV tersebut pada 30 Januari 2017 dan meraih 1 miliar view dalam 97 hari. Sejauh ini, MV itu sudah membukukan total 6,03 miliar view dan 31 juta likes.