Saksikan Kilau 3 Tahun Melodi Cinta Leslar di MNCTV, Malam Ini!

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |14:37 WIB
Saksikan Kilau 3 Tahun Melodi Cinta Leslar di MNCTV, Malam Ini!
Rizky Billar dan Lesti Kejora. (Foto: Instagram/@lestykejora)
JAKARTA - Perjalanan cinta Lesti Kejora dan Rizky Billar akan dirayakan dengan konser 3 Tahun Melodi Cinta Rizky Billar dan Lesti Kejora (Leslar). Dimeriahkan artis-artis papan atas juga para sahabat, acara ini akan ditayangkan di MNCTV, Minggu (23/7/2023), pukul 20.00 WIB.

Pemirsa akan diajak menyaksikan perjalanan cinta pasangan artis tersebut. Konten seputar Leslar dan lagu-lagu yang menjadi soundtrack of love leslar akan dibawakan untuk mengajak seluruh pemirsa ikut merasakan nostalgia kisah cinta Leslar.

konser Anniversary kali ini sekaligus menjadi momen peluncuran single terbaru Lesti - "Di Arsyi Mu" yang diciptakan oleh sang suami Rizky Billar.

Deretan artis papan atas pun tak kalah seru yang akan hadir diantaranya, Inul Daratista, Betrnd Putra Onsu, Iis Dahlia, Evi Masamba, Denis Aidil dan Aladull. Juga tak ketinggalan host kondang yang akan memandu acara nanti malam yaitu Vega Darwanti, Irfan Hakim dan Rian Ibram.

Akan banyak kejutan yang akan dipersembahkan untuk merayakan hari spesial dalam balutan kilau konser 3 Tahun Melodi Cinta Leslar.

