HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Iqbaal Ramadhan Kecam The 1975, Resign Jadi Penggemar

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |22:31 WIB
Iqbaal Ramadhan Kecam The 1975, Resign Jadi Penggemar
Iqbaal Ramadhan. (Foto: Instagram/@iqbaal.e)
JAKARTA - Iqbal Ramadhan ikut memberi tanggapan terkait aksi kontroversial The 1975 yang sebelumnya diboikot di Malaysia usai tampil di acara musik Good Vibes yang digelar pada 22-23 Juli 2023.

Melalui cuitan di akun Twitternya, mantan personel Coboy Junior ini meluapkan kekesalannya dengan band asal Inggris favoritnya itu.

Salah satunya, terkait aksi sang vokalis, Matty Healy yang melakukan ciuman sesama jenis dengan sang bassist Ross MacDonald di atas panggung.

“Gak ada justifikasi apapun untuk semua aksi yang dilakukan. Both on stage and the post performance,” ujar Iqbal, melalui akun Twitternya, @iqbaale, Minggu, (23/7/2023).

Karena aksi yang menurutnya tidak beradab itu, Iqbal mengaku jadi dibuat jijik dengan aksi mereka. Bahkan, ia secara terang-terangan menegaskan sudah tak lagi menjadi penggemar The 1975.

“Very tone-deaf, disrespectful dan cringe mentok. Can't believe the day has come but officially no longer a fan (Sangat tidak beradab, tidak sopan dan jijik mentok. Nggak percaya ini bisa terjadi, tapi secara resmi bukan lagi penggemar),” lanjutnya, disertai dengan banyak emoji jempol terbalik disertai #jametttttttttttttihilih.

