HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Idol K-Pop Beragama Kristen yang Dikenal Religius

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |00:30 WIB
5 Idol K-Pop Beragama Kristen yang Dikenal Religius
Idol K-Pop beragama Kristen. (Foto: Choi Siwon/Prestige Hong Kong)
A
A
A

JAKARTA - Deretan idol K-Pop beragama Kristen yang dikenal religius. Beberapa dari mereka bahkan sangat vokal dalam menyuarakan iman Kristennya. Namun beberapa lainnya, lahir baru setelah melewati berbagai peristiwa berat dalam hidup mereka.

Lalu siapa saja idol K-Pop beragama Kristen yang dikenal religius? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Choi Siwon

Personel Super Junior satu ini terbilang blakblakan soal imannya. Hingga kini, Choi Siwon selalu rutin membagikan berbagai pesan dan ayat Alkitab kepada penggemarnya melalui media sosial.

Idol K-Pop beragama Kristen. (Foto: Choi Siwon/Label SJ)

Idol K-Pop beragama Kristen. (Foto: Choi Siwon/Label SJ)

Dia juga sangat vokal mengungkapkan pandangannya tentang hal-hal yang bertentangan dengan Kekristenan, seperti menolak pernikahan sejenis. Dia berharap, bisa menjadi misionaris ke depannya dan terlibat dalam pengabaran injil ke berbagai negara.

2.Cho Kyuhyun

Selain Choi Siwon, personel Super Junior lain yang beragama Kristen yang dikenal religius adalah Cho Kyuhyun. Perjalanan imannya bermula ketika dia mengalami kecelakaan yang mengancam nyawanya, pada 2007.

Idol K-Pop beragama Kristen. (Foto: Cho Kyuhyun/SM Entertainment)

Idol K-Pop beragama Kristen. (Foto: Cho Kyuhyun/SM Entertainment)

Butuh waktu 3 bulan bagi Kyuhyun untuk bisa sembuh dan kembali berkarier. "Karena kejadian itu, aku berharap bisa memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian. Aku berharap bisa terus menerima kasihNya lewat hidupku," ujarnya dikutip dari Korea Herald, pada 2016.

Halaman:
1 2 3
