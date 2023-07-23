Mikail Baswedan Sambut Positif Pameran Unity A Group Exhibition, Hadirkan 15 Karya Lukis Seniman

JAKARTA - Putra Anies Baswedan, Mikail Baswedan menghadiri pembuka pameran karya seni bertajuk 'Unity A Group Exhibition', di Work Coffee, Jakarta pada Minggu (23/7/2023).

Selain Mikail, pameran yang digagas bersama teman-teman seniman Yogyakarta dan SBS, sebuah studio di Yogyakarta ini menghadirkan 14 seniman asal Yogyakarta dan 1 seniman asal Jakarta.

Mikail Baswedan menyambut positif adanya pameran tersebut. Menurutnya, saat ini seiring dengan berkembangnya teknologi membuat para pemuda jauh dengan karya seni.

"Dengan perkembangan teknologi mulai lah ada jarak antara pemuda dengan original kreativitas dan filosofi yang ada di dalam seni," ujar Mikail saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (23/7/2023).

Mikail yang juga penikmat berbagai seni, bahkan ia dan sang ayah mengoleksi beberapa karya seni mengaku senang melihat 15 karya seni lukis para seniman.

"Alhamdulillah, para pelaku seni dapat berkumpul disini, saya senang sekali melihat lukisan lukisan yang luar biasa ini," tutur Mikail Baswedan.