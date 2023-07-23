Rachel Vennya Makin Mesra dengan Salim Nauderer: Janda Semakin di Depan

JAKARTA - Rachel Vennya dan kekasihnya, Salim Nauderer tengah menikmati kebehagiaan menjalin asmara. Dua tahun berpacaran, mereka makin langgeng setelah melewati sejumlah rintangan.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rachel Vennya sempat mencurahkan perasaannya sebagai pacar Salim. Ia melontarkan pujian kepada sang kekasih yang dinilainya mampu memahami dirinya dalam setiap keadaan.

"Untuk orang yang selalu memahami suasana hatiku, dan satu-satunya yang mengatakan padaku bahwa aku mudah dicintai," tulis Rachel Vennya dalam cuitan diakun instagram pribadinya, Minggu (23/7/2023).

Rachel membagikan fotonya bersama Salim di sebuah acara yang digelar di outdoor. Terlihat sang selebgram tampil kece dengan outfit berwarna abu-abu dilengkapi dengan rok mini berbahan jeans. Untuk makeup, perempuan berusia 29 tahun ini tampil natural dengan lipstik pink.