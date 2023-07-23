Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rachel Vennya Makin Mesra dengan Salim Nauderer: Janda Semakin di Depan

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |20:46 WIB
Rachel Vennya Makin Mesra dengan Salim Nauderer: Janda Semakin di Depan
Rachel Vennya dan Salim Nauderer. (Foto: Instagram/@rachelvennya)
A
A
A

JAKARTA - Rachel Vennya dan kekasihnya, Salim Nauderer tengah menikmati kebehagiaan menjalin asmara. Dua tahun berpacaran, mereka makin langgeng setelah melewati sejumlah rintangan.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rachel Vennya sempat mencurahkan perasaannya sebagai pacar Salim. Ia melontarkan pujian kepada sang kekasih yang dinilainya mampu memahami dirinya dalam setiap keadaan.

"Untuk orang yang selalu memahami suasana hatiku, dan satu-satunya yang mengatakan padaku bahwa aku mudah dicintai," tulis Rachel Vennya dalam cuitan diakun instagram pribadinya, Minggu (23/7/2023).

Rachel membagikan fotonya bersama Salim di sebuah acara yang digelar di outdoor. Terlihat sang selebgram tampil kece dengan outfit berwarna abu-abu dilengkapi dengan rok mini berbahan jeans. Untuk makeup, perempuan berusia 29 tahun ini tampil natural dengan lipstik pink.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152485/rachel_vennya-aOZE_large.jpg
Cerai, Okin Tetap Anggap Rachel Vennya sebagai Safe Zone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/33/3151918/rachel_vennya_dan_okin-e10B_large.jpg
Okin Buka Peluang Rujuk dengan Rachel Vennya, Janji Tak akan Selingkuh Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149472/rachel_vennya-V0Ev_large.jpg
Rachel Vennya Bikin Konten TikTok Bareng Okin, Ramai Didoakan Rujuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132891/rachel_vennya-2Y3O_large.jpg
Rachel Vennya Geram, Bea Cukai Tahan 60 Cushion Korea Miliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/206/3096009/rachel_vennya-TbaQ_large.jpg
Awalnya Tak Percaya, Rachel Vennya Alami Hal Mistis saat Syuting Film Hutang Nyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/33/3088579/rachel_vennya-ly83_large.jpg
Rajin Main Film, Rachel Vennya: Aku Ingin Keluar Zona Nyaman
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement