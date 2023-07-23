Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Ngomong Langsung ke Sule untuk Setop Nafkah Bulanan, Ini Responsnya

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |19:31 WIB
Nathalie Holscher Ngomong Langsung ke Sule untuk Setop Nafkah Bulanan, Ini Responsnya
Nathalie Holscher. (Foto: Instagram/@nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Nathalie Holscher mengaku sudah berbicara langsung ke Sule untuk menghentikan nafkah bulanan untuk putra mereka, Adzam Adriansyah Sutisna. Ia percaya akan ada jalan lain untuk mendapatkan rezeki anak.

"Kalau dari aku memang sudah ngomong ke orangnya langsung ya, setop aja.Insya Allah rezeki anak itu ada aja," kata Nathalie, dikutip dari Intens Investigasi, Minggu (23/7/2023).

Tiba-tiba saja, Nathalie meminta agar sang mantan suami berhenti memenuhi nafkah yang berdasarkan sebesar Rp25 juta per bulan. Lantas, bagaimana reaksi Sule setelah itu?

"(Sule) cuma diam aja," ujar perempuan berdarah Jerman-Indonesia itu.

Nathalie kemudian sedikit mengklarifikasi mengenai pernyataannya yang membuat publik berkomentar pedas belakangan ini. Mengenai keluhannya yang menganggap nafkah Rp25 juta per bulan untuk anak terlalu sedikit.

Halaman:
1 2
