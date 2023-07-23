Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Begini Cara Natasha Rizky Perkenalkan Agama ke Anak-anaknya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |19:01 WIB
Begini Cara Natasha Rizky Perkenalkan Agama ke Anak-anaknya
Natasha Rizky. (Foto: Instagram/@natasharizky)
A
A
A

JAKARTA - Natasha Rizky memiliki tiga anak dari pernikahannya dengan Desta. Ia pun memperkenalkan agama kepada mereka sejak usia dini.

Menurutnya, cara pertama yang bisa dilakukan adalah dengan langsung mengarahkan menjalani ibadah yang dianjurkan dalam agama sejak dini.

"Sejak dini ya bismillah yang bisa kita lakukan mengenalkan Allah kepada mereka, seberapa kita butuhnya sama Allah," ujar Natasha Rizky di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7/2023

Alih-alih hanya mengenalkan tanpa ada aksi, Natasha Rizky memilih untuk mengajak ketiga anaknya untuk pergi umrah ke Tanah Suci.

"Kalau sebatas ngasih tahu mereka, mereka mungkin nggak akan ngerti, karena masih kecil-kecil. Tapi mungkin sejak dini untuk mengarahkan mereka mau umrah atau ibadah ke sana," ungkap Natasha Rizky.

Halaman:
1 2
