HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pulang ke Indonesia, Ibu Oki Setiana Dewi Dirawat di ICU untuk Diobservasi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |17:08 WIB
Pulang ke Indonesia, Ibu Oki Setiana Dewi Dirawat di ICU untuk Diobservasi
Oki Setiana Dewi.(Foto: Instagram/@okisetianadewi)
JAKARTA - Artis sekaligus pendakwah Oki Setiana Dewi telah kembali ke Jakarta, setelah menjalani ibadah haji di Tanah Suci Mekkah. Ia pulang bersama rombongan termasuk sang ibunda Yunifah Lismawati, yang mengalami serangan jantung hingga dilarikan ke rumah sakit di tengah ibadah haji.

Oki mengungkapkan bahwa sang ibu belum diperbolehkan pulang ke rumah dan saat ini masih dirawat di ICU.

"Ibu saya masih di ICU, tapi sudah di Jakarta. Alhamdulillah, kemarin pulang ke Indonesia dengan lancar," ujar Oki Setiana Dewi di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7/2023).

Kakak Ria Ricis itu mengaku tidak menyangka sang ibu harus masuk ruang ICU lagi. Sebab saat pulang dari Mekkah, kondisinya sudah mulai membaik.

"Ibu sebenarnya terlihat dalam keadaan yang sepertinya baik. Waktu di sana kan ibu badannya dingin, kulitnya kuning, pucat. Alhamdulillah, semua sudah terlewati. Jadi saya pikir tadinya ibu cuma masuk di ruang rawat inap biasa," jelas Oki Setiana Dewi.

Telusuri berita celebrity lainnya
