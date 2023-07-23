Mengenal Slendang Pita, Grup Musik Besutan Komika Praz Teguh

JAKARTA - Komika asal Padang, Praz Teguh namanya memang sudah tak asing di dunia hiburan Indonesia. Jebolan SUCI 4 ini sudah banyak berseliweran di dunia layar kaca, terlebih di YouTube.

Siapa sangka komika yang identik dengan rambut gondrongnya ini memiliki selera musik yang bagus. Ya, Praz Teguh cenderung menyukai genre musik underground.

Kini, jiwa bermusik bapak dua anak itu tampak terang. Aksinya kala bernyanyi sembari memainkan gitar kopong di setiap awal program Podcast Warung Kopi bisa jadi wujud dorongan bermusik yang membuncah dalam dirinya.

Ini terbukti, untuk mengakomodasi hasrat bermusik yang merongrong, Praz pun akhirnya merilis lagu baru yang sekaligus menjadi ajang perkenalan untuk band anyarnya. Fana menjadi single paling gres dari Slendang Pita, nama band barunya tersebut.

Band dengan aliran rock ini beranggotakan empat orang personel, Praz sebagai vokalis sekaligus gitaris, Fajri Fauzi sebagai gitaris, Aldi Rahman sebagai bassis, dan Arief Pramadhi sebagai drummer.

Penasaran dengan kisah komika satu ini hingga akhirnya membentuk band rock? Yuk dengerin di episode perdana season terbaru KACAMATA DOCHI yang diampu oleh Dochi Sadega pada Minggu, 23 Juli 2023 Pukul 17.00 WIB hanya di Audio+ ROOV RCTI+.

Eits, ngga hanya ngobrol dengan musisi Slendang Pita saja, podcast yang berlokasi di Anjungan Sarinah ini juga turut mengundang Tessa Mariska. Segera download aplikasi RCTI+ di App Store atau Google Play sekarang juga!

BACA JUGA: Peran Rionaldo Stokhorst di Sinetron Ikatan Cinta

(ltb)