HOT GOSSIP

El Rumi Kecewa The 1975 Batal Manggung di WTF 2023: Kena Imbas Matty Healy!

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |13:56 WIB
El Rumi Kecewa The 1975 Batal Manggung di WTF 2023: Kena Imbas Matty Healy!
El Rumi. (Foto: Instagram/@elelrumi)
A
A
A

JAKARTA - El Rumi kecewa karena grup band The 1975 batal menyapa para penggemarnya di panggung We The Fest 2023. Mulanya, Matty Healy dkk dijadwalkan manggung di GBK Sport Complex, Senayan, Jakarta Pusat malam nanti, Minggu, (23/7/2023) di hari ketiga We The Fest.

Sayangnya, We The Fest melalui unggahan Instagramnya mengumumkan batalnya penampilan The 1975 nanti malam. Tentu hal ini menuai kekecewaan dari penggemar The 1975, termasuk El Rumi.

Ia mengungkapkan kekecewaannya melalui instagram storiesnya. Memamerkan wristband We The Fest yang digunakan sebagai akses masuk ke konser tersebut, El Rumi ternyata sengaja membeli tiket untuk tiga hari konser We The Fest, 21-23 Juli 2023 lantaran ingin menyaksikan dua band kesayangannya, The Strokes dan The 1975.

Beruntung, El Rumi berkesempatan untuk menyaksikan The Strokes di hari pertama dan juga penampilan musisi tanah air, David Bayu.

"Hari pertama cuma nonton David Bayu dan The Strokes. Mau nonton The Changcuters gak keburu karena kerjaan,"tulis El Rumi, dikutip dari unggahan Instagram storiesnya, Minggu (23/7/2023).

El Rumi pun memutuskan absen di hari kedua lantaran tak ada musisi favoritnya. Begitu antusias menantikan hari ketiga, El Rumi harus menelan kekecewaan lantaran band kesayangannya, The 1975 batal manggung.

