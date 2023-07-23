Leeteuk Super Junior Bahas Perkembangan K-Wave dalam K-Pop Generation di Vision+

JAKARTA – Korean Wave alias Hallyu mulai tersebar di Asia, pada era '90-an. Budaya tersebut masuk ke berbagai negara, termasuk Indonesia, lewat drama Korea dan musik K-Pop. Pada era itu, musik K-Pop didominasi grup generasi pertama, seperti H.O.T, Sechs Kies, Shinhwa, dan g.o.d.

Popularitas K-Pop semakin kuat ketika generasi kedua lahir dan didominasi deretan grup besar, seperti Baby V.O.X, TVXQ, Super Junior, SS501, dan BIGBANG. Saat ini, industri musik K-Pop sudah berada di generasi keempat dengan deretan grup pendatang baru dengan kekuatan baru.

Dalam perjalanannya, ada banyak misteri dan kisah unik yang menyelimuti industri musik K-Pop. Dan semua itu akan dituturkan langsung oleh para idola favorit Anda melalui program K-Pop Generation yang ditayangkan Vision+ lewat channel tvN.

Program tersebut akan diisi sederet bintang K-Pop ternama dari berbagai generasi, dari Leeteuk 'Super Junior', Kang Ta, Minho 'SHINee', Suho 'EXO', Hwasa 'MAMAMOO', BEAST, Stray Kids, Doyoung 'NCT', ENHYPEN, TXT, hingga Alexa.

Melalui program ini, Anda bisa mendapat gambaran tentang perkembangan industri K-Pop hingga menjadi fenomena global. Industri yang menyuguhkan musik yang kian populer hingga fandom dengan basis kuat di berbagai dunia.

Cerita lengkap K-Pop Generation dapat Anda saksikan di Vision+ melalui channel tvN, setiap hari. Program ini akan merilis episode baru setiap hari Minggu, pukul 17.20 WIB.