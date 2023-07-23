Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Leeteuk Super Junior Bahas Perkembangan K-Wave dalam K-Pop Generation di Vision+

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |10:39 WIB
Leeteuk Super Junior Bahas Perkembangan K-Wave dalam <i>K-Pop Generation</i> di Vision+
K-Pop Generation. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Korean Wave alias Hallyu mulai tersebar di Asia, pada era '90-an. Budaya tersebut masuk ke berbagai negara, termasuk Indonesia, lewat drama Korea dan musik K-Pop. Pada era itu, musik K-Pop didominasi grup generasi pertama, seperti H.O.T, Sechs Kies, Shinhwa, dan g.o.d.

Popularitas K-Pop semakin kuat ketika generasi kedua lahir dan didominasi deretan grup besar, seperti Baby V.O.X, TVXQ, Super Junior, SS501, dan BIGBANG. Saat ini, industri musik K-Pop sudah berada di generasi keempat dengan deretan grup pendatang baru dengan kekuatan baru.

Dalam perjalanannya, ada banyak misteri dan kisah unik yang menyelimuti industri musik K-Pop. Dan semua itu akan dituturkan langsung oleh para idola favorit Anda melalui program K-Pop Generation yang ditayangkan Vision+ lewat channel tvN.

Program tersebut akan diisi sederet bintang K-Pop ternama dari berbagai generasi, dari Leeteuk 'Super Junior', Kang Ta, Minho 'SHINee', Suho 'EXO', Hwasa 'MAMAMOO', BEAST, Stray Kids, Doyoung 'NCT', ENHYPEN, TXT, hingga Alexa. 

Melalui program ini, Anda bisa mendapat gambaran tentang perkembangan industri K-Pop hingga menjadi fenomena global. Industri yang menyuguhkan musik yang kian populer hingga fandom dengan basis kuat di berbagai dunia.

Leeteuk Super Junior. (Foto: SM Entertainment)

Cerita lengkap K-Pop Generation dapat Anda saksikan di Vision+ melalui channel tvN, setiap hari. Program ini akan merilis episode baru setiap hari Minggu, pukul 17.20 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement