Kata Luna Maya soal Kabar Tunangan dengan Maxime Bouttier

JAKARTA - Artis Luna Maya digosipkan bakal bertunangan dengan Maxime Bouttier pada Agustus 2023. Apalagi, kini mereka tak malu-malu lagi menampilkan kemesraan di depan publik.

Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini, Luna Maya tegas membantah rumor tersebut. Ia mengaku, acara yang akan digelar pada Agustus mendatang hanya merayakan pesta ulang tahunnya.

"Jangan ngarang. Itu hanya untuk acara ulang tahun," ujar Luna Maya sembari melepaskan senyuman kepada awak media.

Bintang film Filosofi Kopi 2: Ben & Jody ini mengaku sejauh ini, ia dan Maxime belum membahas rencana ke jenjang yang lebih serius. Ia pun enggan terburu-buru mengambil keputusan.

"Saya tidak percaya dengan proses yang terburu-buru, semuanya butuh waktu," beber Luna Maya.