Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Luna Maya soal Kabar Tunangan dengan Maxime Bouttier

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |10:08 WIB
Kata Luna Maya soal Kabar Tunangan dengan Maxime Bouttier
Luna Maya. (Foto: Instagram/@lunamaya)
A
A
A

JAKARTA - Artis Luna Maya digosipkan bakal bertunangan dengan Maxime Bouttier pada Agustus 2023. Apalagi, kini mereka tak malu-malu lagi menampilkan kemesraan di depan publik.

Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini, Luna Maya tegas membantah rumor tersebut. Ia mengaku, acara yang akan digelar pada Agustus mendatang hanya merayakan pesta ulang tahunnya.

"Jangan ngarang. Itu hanya untuk acara ulang tahun," ujar Luna Maya sembari melepaskan senyuman kepada awak media.

Bintang film Filosofi Kopi 2: Ben & Jody ini mengaku sejauh ini, ia dan Maxime belum membahas rencana ke jenjang yang lebih serius. Ia pun enggan terburu-buru mengambil keputusan.

"Saya tidak percaya dengan proses yang terburu-buru, semuanya butuh waktu," beber Luna Maya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168414/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cmAI_large.jpg
Luna Maya Ultah, Maxime Bouttier Kasih Kado Jam Tangan Mewah dan Sebidang Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159315/luna_maya-Bh1X_large.jpg
Edric Tjandra Bongkar Souvenir Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier, Ada Mesin Kopi Jutaan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159181/luna_maya-QNmi_large.jpg
Malam Ini, Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158851/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cJqE_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Bulan Madu ke Italia usai Resepsi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158837/luna_maya-b3Ef_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Gelar Resepsi di Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156064/luna_maya-NKe8_large.jpg
Tak Ingin Buru-Buru soal Momongan, Luna Maya: Fokus ke Hubungan Dulu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement