Segera Menikah, Rizky Febian Bahas Masa Depannya dengan Mahalini

JAKARTA - Rizky Febian dan Mahalini beberapa waktu lalu telah melangsungkan acara lamaran. Meski demikian, mereka masih merahasiakan soal tanggal pernikahan. Tapi, keduanya seringkali membahas soal rencana masa depan ketika hidup bersama.

Saat dijumpai usai perilisan album terbarunya bertajuk 'Berona', Rizky Febian kembali menyinggung soal dukungan penuh Mahalini terhadap karier bermusiknya yang juga berkaitan dengan masa depan mereka berdua nantinya.

Rizky Febian bahkan mengungkap jika keseriusannya dalam bermusik menjadi salah satu pembuktiannya kepada Mahalini bahwa dirinya telah merencanakan untuk terus meniti karier hingga meraih kesuksesan bersama Mahalini di bidang musik yang mereka geluti saat ini.

"Mahalini Alhamdulillah dia support banget, dia bener-bener memberikan semangat. Dia juga kan salah satu tujuan aku yang selain ingin membanggakan banyak orang, aku juga ingin menunjukkan ke dia bahwa aku juga fokus di bidang yang sama, aku juga pengin meniti karier bersama, sukses bareng, mengejar cita-cita bersama,"ujar Rizky Febian di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, belum lama ini.