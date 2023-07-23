Sinopsis Film The Dark Knight Rises, Gotham Lumpuh Terancam Serangan Nuklir

JAKARTA - Sinopsis film The Dark Knight Rises akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Dark Knight Rises adalah film pahlawan super tahun 2012 yang disutradarai oleh Christopher Nolan. FIlm ini adalah angsuran terakhir dalam trilogi The Dark Knight karya Nolan, dan sekuel dari The Dark Knight (2008).

Film ini dibintangi Christian Bale sebagai Bruce Wayne / Batman, bersama Michael Caine, Gary Oldman, Anne Hathaway, Tom Hardy, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, dan Morgan Freeman.

The Dark Knight Rises menerima ulasan positif dari para kritikus. Rotten Tomatoes memberi The Dark Knight Rises peringkat persetujuan 87% berdasarkan 375 ulasan, dan peringkat rata-rata 8/10.

Sinopsis Film The Dark Knight Rises

The Dark Knight Rises mengambil setting waktu delapan tahun setelah kematian Jaksa Wilayah Kota Gotham, Harvey Dent di film The Dark Knight.

Film ini bermula ketika Bane, mantan anggota League of Shadows, memimpin serangan terhadap pesawat CIA di atas Uzbekistan untuk menculik fisikawan nuklir, Dr. Leonid Pavel, dan memalsukan kematian Pavel dalam kecelakaan itu.

Sementara itu, kejahatan terorganisir telah diberantas di Gotham dengan undang-undang, "Dent Act", yang memberikan kekuasaan lebih luas kepada polisi. Komisaris polisi James Gordon merahasiakan pembunuhan besar-besaran Dent sebagai "Dua Wajah" dan membiarkan Batman disalahkan atas kejahatannya.

Bruce Wayne, yang masih berduka atas kematian Rachel Dawes, telah menjadi seorang pertapa dan Wayne Enterprises mengalami stagnasi. Sementara itu, Bane meminta bantuan pengusaha John Daggett untuk membeli sidik jari Bruce.

Pencuri Selina Kyle mencuri cetakan Bruce dari Wayne Manor untuk Daggett, tetapi dia menggandakannya dan dia memberi tahu polisi, yang mengejar kaki tangan Bane dan Daggett ke selokan sementara Kyle melarikan diri.

Para antek menangkap Gordon dan membawanya ke Bane, tetapi dia melarikan diri dan ditemukan oleh petugas John Blake, seorang yatim piatu yang telah menyimpulkan identitas rahasia Bruce dan membujuknya untuk melanjutkan kewaspadaannya. Bane menyerang Bursa Efek Gotham dan menggunakan sidik jari Bruce untuk memverifikasi serangkaian transaksi penipuan, membuat Bruce bangkrut.

Khawatir Bruce akan terbunuh melawan Bane, kepala pelayannya, Alfred Pennyworth, mengundurkan diri dengan harapan menyelamatkannya, setelah mengakui bahwa dia membakar surat yang ditinggalkan Rachel untuknya yang mengatakan dia akan menikahi Dent.

