7 Film Populer Jackie Chan

JAKARTA - Jackie Chan menjadi aktor mandarin yang bisa menembus pasar dunia. Aksinya yang menantang berhasil membuat decak kagum penonton.

Puluhan judul film telah Jackie Chan hadirkan. Kali ini, Okezone menghadirkan 7 film populer Jackie Chan dikutip dari berbagai sumber.

7. The Foreigner

The Foreigner adalah sebuah film thriller aksi tahun 2017[4] yang disutradarai oleh Martin Campbell dan ditulis oleh David Marconi, berdasarkan novel tahun 1992 The Chinaman karya Stephen Leather. Sebuah produksi bersama Inggris-Cina-Amerika, yang dibintangi oleh Jackie Chan, Pierce Brosnan, Michael McElhatton, Liu Tao, Charlie Murphy, Orla Brady dan Katie Leung.

Film menceritakan seorang pria Nùng Tionghoa yang berbasis di London, Ngoc Minh Quan yang membalas dendam atas kematian putri bungsunya.

IMDb rating: 7.0

Rotten Tomatoes: 66%

6. Rush Hour

Rush Hour sebuah film komedi aksi teman Amerika tahun 1998 yang disutradarai oleh Brett Ratner dan ditulis oleh Jim Kouf dan Ross LaManna dari sebuah cerita oleh LaManna. Film ini dibintangi Jackie Chan dan Chris Tucker sebagai petugas polisi yang ditugaskan untuk menyelamatkan putri seorang diplomat China yang diculik.

Film ini juga dibintangi oleh Tzi Ma, Tom Wilkinson, Ken Leung, Mark Rolston, Elizabeth Peña, dan Rex Linn. Dirilis pada 18 September 1998, film ini meraup lebih dari $244 juta di seluruh dunia.

IMDb rating: 7.0

Rotten Tomatoes: 61%

5. Dragons Forever

Dragons Forever adalah sebuah film komedi aksi seni bela diri Hong Kong tahun 1988 yang disutradarai oleh Sammo Hung, yang juga membintangi film tersebut dan disutradarai bersama oleh Corey Yuen.

Film ini dibintangi oleh Jackie Chan, Yuen Biao, Deannie Yip, Pauline Yeung, dan Crystal Kwok. Ini adalah film terakhir di mana Hung, Chan dan Biao tampil bersama, karena kemudian Chan kemudian fokus pada karir film solonya.

IMDb rating: 7.1

Rotten Tomatoes: 67%

