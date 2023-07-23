Kikan Rujuk dengan Cokelat, Riuhkan We The Fest 2023 Lewat Karma

JAKARTA - Grup band Tanah Air, Cokelat tampil di panggung We The Fest 2023 di hari ketiga, Minggu (23/7/2023). Kikan yang rujuk kembali dengan band ini sejak tahun lalu, membawa penonton bernostalgia lewat lagu-lagu hits mereka.

Salah satu lagu yang begitu dinantikan ialah Karma. Lagu tersebut dirilis pada tahun 2001 dan masih membekas di hati para penonton WTF malam tadi.

“Senang sekali bisa berjumpa bersama kalian di We The Fest,” ungkap Kikan sang vokalis Coklat, di GBK Sport Complex, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (23/7/2023).

Saat lagu Karma dibawakan, para penonton riuh dan ikut bernyanyi bersama. Lagu ini merupakan salah satu karya terbaik Coklat dan paling dinanti para penonton.

Coklat tampil di panggung utama WTF pada pukul 19.35 WIB. Kikan membukan penampilannya dengan apik dan langsung disambut riuh penonton.