Cakra Khan Ungkap Riders Manggungnya yang Unik, Sederhana Banget!

JAKARTA - Penyanyi Cakra Khan mengungkap riders atau daftar permintaan yang harus dipenuhi pihak penyelenggara kala dia diundang manggung. Berbeda dengan kebanyakan artis, Cakra justru punya permintaan yang sederhana.

Pria asal Pangandaran, Jawa Barat ini mengaku hal paling penting yang harus disediakan adalah jajanan-jajanan khas Indonesia. Gorengan adalah salah satu makanan yang wajib ada untuknya.

"Kalau saya enggak ribet yang penting ada gorengan, bakso terus tidur nyaman," kata Cakra Khan, ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Cakra malah tidak selera bila disajikan makanan ala barat seperti steak. Ia pasti akan tetap mencari cara agar bisa makan jajanan yang dia inginkan sebelum manggung.