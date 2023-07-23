The 1975 Batal Tampil, We The Fest 2023 Bikin Kejutan dengan Hadirkan Sheila on 7

JAKARTA - Festival musik We The Fest 2023 memberikan kejutan pada para penonton. Di hari ketiga ini, grup band Tanah Air, Sheila On 7 dipastikan akan tampil di We The Fest 2023, Minggu (23/7/2023).

Kabar itu diumumkan dalam akun Instagram resmi We The Fest. Duta, Eros dan kawan-kawan akan menghibur para penonton WTF 2023 malam ini.

“KEJUTAN! Tambahan baru di line up WTF 2023,” tulis We The Fest, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (23/7/2023).

Sheila On 7 akan tampil di panggung utama We The Fest 2023 pada pukul 20.55 WIB. Ismaya Live, selaku penyelenggara acara festival musik ini percaya, Sheila On 7 bisa menghibur para penonton WTF 2023 malam nanti.

“Kami yakin band ini tak memerlukan lagi pengenalan,” tulis pihak WTF.