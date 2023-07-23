Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Usai Diboikot Malaysia, The 1975 Batal Manggung di We The Fest 2023

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |11:21 WIB
Usai Diboikot Malaysia, The 1975 Batal Manggung di We The Fest 2023
The 1975. (Foto: Instagram/@the1975)
A
A
A

JAKARTA - Grup band asal Inggris, The 1975 memutuskan batal tampil di acara festival musik, We The Fest 2023. Band ini dijadwalkan manggung di GBK Sport Complex, Senayan, Jakarta Pusat di hari ketiga WTF 2023 pada Minggu, (23/7/2023).

Kabar tersebut diumumkan di laman Instagram We The Fest. Resmi dinyatakan grup yang digawangi sang vokalis, Matty Healy ini batal tampil di Jakarta malam nanti.

“The 1975 dengan menyesal bahwa acara yang akan mereka bawa di Jakarta dan Taipei tak bisa lagi berjalan seperti direncanakan,” tulis pihak WTF 2023, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (23/7/2023).

Dalam pernyataan itu, dijelaskan bahwa The 1975 tak pernah secara sengaja membatalkan pertunjukannya di mana pun. Dijelaskan pula bahwa band ini begitu menantikan untuk tampil di Jakarta.

“Band ini tidak pernah mengambil keputusan untuk membatalkan pertunjukan dengan enteng dan sangat menantikan untuk bermain untuk para penggemar di Jakarta dan Taipei,” tambah mereka.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
