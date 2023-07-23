Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Debut, Maira Muthma Perkenalkan Single Tak Semanis Dulu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |00:46 WIB
Debut, Maira Muthma Perkenalkan Single Tak Semanis Dulu
Maira (Foto: ist)
JAKARTA - Maira Muthma debut di belantika musik Indonesia. Mengawali karier di industri musik, Maira memperkenalkan single bertajuk Tak Semanis Dulu.

Diciptakan oleh Belawan, sejak awal, Maira sudah langsung jatuh cinta dengan lagu ini karena lirik yang terasa dekat dengan dirinya dan juga musik yang cocok dengan lantunan suaranya.

“Saat mendengar lagu ini, aku langsung merasa relate. Siapa pun juga pasti pernah merasakan saat hubungan yang sedang dijalani sudah tidak semanis seperti di awal sehingga membuat kita lelah secara mental,” jelas Maira.

