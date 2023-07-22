Bima S dalam Episode The Seven Waterfalls & Fire Sword Hanya di MNCTV

JAKARTA - Hari Minggu kegiatan apa yang paling seru? Tentunya, berkumpul bersama teman dan keluarga sambil menyaksikan serial animasi BIMA S pukul 11.00 WIB di MNCTV. Animasi Super hero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

BIMA S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, BIMA S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik.

Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial BIMA S ini, Simak bocoran 2 episode minggu ini.

Pertarungan hebat melawan Infernus membuat Satria terluka dan kini membutuh keajaiban untuk sembuh! Satu-satunya cara yang bisa membantunya adalah dengan pergi ke Seven Waterfall. Namun, perjalanannya tidak berjalan mulus, ada Monster Listrik yang datang menghadang. Berhasilkah Satria menemukan Seven Waterfall tersebut?

Dimanakah Satria? Ve, Aurora, dan Prof. T terus berusaha mencari Satria. Ditengah pencariannya, mereka diserang oleh Masked Warrior dan drone-drone penembak yang mematikan. Dalam keadaan terdesak, Ve-Aurora berhasil ditolong oleh sosok lelaki misterius yang membawa senjata pusaka dari masa lalu. Senjata yang dicari oleh Infernus. Senjata pusaka apakah yang dimaksud? Siapakah lelaki misterius itu?

Jangan lewatkan keseruan dua episode BIMA S yang akan berlangsung pekan ini! Saksikan setiap Minggu (23/07/2022) pukul 11.00 WIB di MNCTV.

BIMA S merupakan animasi kreasi anak bangsa yang diproduksi oleh MNC Animation. Anak usaha dari MNC Pictures, yang juga merupakan bagian dari PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN).