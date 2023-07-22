Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Game Show Populer Tahun 2000-an Kembali Hadir, Tonton Hole in the Wall di Vision+

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |13:13 WIB
Game Show Populer Tahun 2000-an Kembali Hadir, Tonton Hole in the Wall di Vision+
Game Show Hole In The Wall (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Anda mungkin ingat dengan acara permainan Hole in the Wall yang pernah tayang di RCTI pada tahun 2007 hingga 2009 silam. Kini, acara game show yang sangat menghibur itu kembali dihadirkan oleh RCTI mulai tanggal 26 Juni 2023 lalu.

Hole in the Wall merupakan program acara permainan di mana para bintang tamu harus bekerja sama untuk melewati sebuah tembok terbuat dari styrofoam yang telah dilubangi berbentuk motif tertentu.

BACA JUGA:

Kisah Ryan Gosling Jadi Manusia Buatan dalam Blade Runner 2049, Hanya di Vision+ 

Game Show Populer Tahun 2000-an Kembali Hadir, Tonton Hole in the Wall di Vision+

Dalam game show ini, para kontestan akan berdiri di sebuah tempat dengan lebar kira-kira 1 kaki atau 30,5 cm, yang dinamakan play area. Di bawahnya, terdapat kolam air dangkal yang membuat para peserta yang terjatuh akan tercebur ke sana.

Kontestan akan berdiri sementara tembok styrofoam akan mulai bergerak dari jarak 4 meter. Selama tembok itu bergerak, mereka harus mengatur posisi dan pose tubuh agar bisa melewati tembok itu tanpa jatuh atau merusaknya. Jika gagal, maka grup itu tidak akan mendapatkan poin.

Uniknya, pada musim ini, ada keringanan bagi para kontestan Hole in the Wall. Kini, para peserta akan tetap mendapatkan poin jika berhasil melewati lubang walaupun tembok sedikit hancur atau melewati garis play area. Hanya saja, poin yang didapatkan akan dikurangi.

Penasaran dengan serunya musim terbaru Hole in the Wall? Anda bisa menyaksikannya melalui channel RCTI di Vision+ setiap hari pukul 15.45 WIB, dan dapat diakses secara gratis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement