Game Show Populer Tahun 2000-an Kembali Hadir, Tonton Hole in the Wall di Vision+

JAKARTA – Anda mungkin ingat dengan acara permainan Hole in the Wall yang pernah tayang di RCTI pada tahun 2007 hingga 2009 silam. Kini, acara game show yang sangat menghibur itu kembali dihadirkan oleh RCTI mulai tanggal 26 Juni 2023 lalu.

Hole in the Wall merupakan program acara permainan di mana para bintang tamu harus bekerja sama untuk melewati sebuah tembok terbuat dari styrofoam yang telah dilubangi berbentuk motif tertentu.

BACA JUGA:

Kisah Ryan Gosling Jadi Manusia Buatan dalam Blade Runner 2049, Hanya di Vision+

Dalam game show ini, para kontestan akan berdiri di sebuah tempat dengan lebar kira-kira 1 kaki atau 30,5 cm, yang dinamakan play area. Di bawahnya, terdapat kolam air dangkal yang membuat para peserta yang terjatuh akan tercebur ke sana.

Kontestan akan berdiri sementara tembok styrofoam akan mulai bergerak dari jarak 4 meter. Selama tembok itu bergerak, mereka harus mengatur posisi dan pose tubuh agar bisa melewati tembok itu tanpa jatuh atau merusaknya. Jika gagal, maka grup itu tidak akan mendapatkan poin.

Uniknya, pada musim ini, ada keringanan bagi para kontestan Hole in the Wall. Kini, para peserta akan tetap mendapatkan poin jika berhasil melewati lubang walaupun tembok sedikit hancur atau melewati garis play area. Hanya saja, poin yang didapatkan akan dikurangi.

Penasaran dengan serunya musim terbaru Hole in the Wall? Anda bisa menyaksikannya melalui channel RCTI di Vision+ setiap hari pukul 15.45 WIB, dan dapat diakses secara gratis.