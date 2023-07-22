Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Kontroversi Matty Healy The 1975, Makan Daging Mentah Hingga Cium Pria

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |23:01 WIB
5 Kontroversi Matty Healy The 1975, Makan Daging Mentah Hingga Cium Pria
5 Kontroversi Matty Healy (Foto: IG Matt)
JAKARTA - Vokalis band The 1975, Matty Healy kembali berulah. Belum lama ini, grup band The 1975 di-banned dari Malaysia usai sang vokalis berciuman sesama jenis dengan bassist-nya, Ross MacDonald di atas panggung.

Tak cuma di-banned, festival musik Good Vibes sebagai penyelenggara juga harus terkena imbas. Mereka terpaksa menghentikan hari kedua dan ketiga acara tersebut buntut dari aksi kontroversi Matty Healy ini.

5 Kontroversi Matty Healy The 1975, Makan Daging Mentah Hingga Cium Pria

Ini bukan pertama kalinya Matty Healy berulah di atas panggung. Sebelumnya, pria yang sempat diisukan dekat dengan Taylor Swift inj sering melakukan aksi kontroversi hingga berbau seksualitas saat tampil bersama band The 1975.

Lantas, apa saja aksi kontroversi Matty Healy, vokalis The 1975 di atas panggung? Berikut informasinya.

1. Mencium Satpam Penjaga Panggung

Pertama ada aksi Matty yang kedapatan mencium petugas keamanan panggung saat konser di NorthSide Festival, Denmark Juni lalu. Kala itu, Matty tiba-tiba merangkul seorang satpam pria dan berciuman.

Aksi itu dilakukan Matty saat menyanyikan lagu Robbers. Alih-alih marah, satpam itu justru terlihat senang bahkan beberapa kali mencium balik Matty Healy.

2. Tempel Alat Vital ke Kamera

Belum lama ini, aksi panggung Matty juga jadi buah bibir usai manggung di London, Inggris pada 27 Juni 2023 lalu. Pasalnya, ia sempat menempelkan alat vitalnya ke arah kamera.

Video aksi panggung Matty ini pun sontak membuat netizen jijik. Apalagi, ada seorang kameramen saat Matty melakukan aksi tak senonoh itu.

3. Makan Daging Mentah

Tak cuma aksi berbau seksualitas, Matty juga pernah melakukan hal aneh di atas panggung. Siapa sangka, pria berusia 34 tahun ini pernah memakan daging steak tomahawk mentah di atas panggung.

Hal itu bersamaan dengan aksinya yang menempelkan alat vitalnya ke kamera. Momen itu terjadi saat The 1975 manggung di London, Inggris pada Juni 2023 lalu. Aksi Matty itu pun bikin syok para penonton.

