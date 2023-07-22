Perjuangan Natasha Rizky untuk Tetap Beristiqamah: Berdarah-darah

JAKARTA - Natasha Rizky dikenal telah berhijrah setelah menikah dengan presenter Deddy Mahendra Desta.

Sayang pernikahan itu telah berujung perceraian dan itu menjadi salah satu cobaan hidup seorang Natasha Rizky.

BACA JUGA:

Main Tenis Pakai Gamis, Natasha Rizky: Tetap Seru-Seru Aja

Saat ini Natasha Rizky tengah berusaha untuk terus istiqomah, meski perjuangan untuk tetap istiqomah tidak mudah.

"Kalau ditanya bagaimana caranya istiqamah jujur saya juga lagi berdarah-darah untuk terus beristiqamah," ujar Natasha Rizky di kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7/2023).

Salah satu pedoman yang ia pegang Teguh agar bisa tetap istiqomah dengan meminta pertolongan Allah, ilmu hingga lingkungan.

"Karena lagi-lagi saya nggak bisa mengandalkan diri saya sendiri, jadi yang sejauh ini saya pelajari dalam istiqamah kita butuh ilmu, butuh guru, butuh lingkungan Itu yang paling saya pegang teguh," terang Natasha Rizky.

Pasalnya, ibu tiga anak ini sadar betul jika mengandalkan dirinya sendiri tidak akan cukup untuk tetap istiqomah.

"Biar bagaimana pun ketika saya mengandalkan diri saya sendiri saya akan lemah. Dan insyaAllah bismillah kita banyak minta tolong sama Allah supaya bisa istiqamah," papar Natasha Rizky.

BACA JUGA: