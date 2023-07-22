Main Tenis Pakai Gamis, Natasha Rizky: Tetap Seru-Seru Aja

JAKARTA - Penampilan Natasha Rizky yang tengah bermain tenis menuai pujian. Sebab, ibu tiga anak itu tetap memakai pakaian syar'i, alias gamis untuk menutup auratnya.

Natasha mengaku bahwa pakaian gamis tidak menghalangi untuk bermain tenis. Bahkan ia juga merasa tidak kesulitan dan merasa seru-seru saja.

"Seru kok (nggak susah) tetep seru-seru aja," ungkap Natasha Rizky di kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7/2023).

Lagipula, pemain film Hijab itu tidak berniat untuk serius bermain tenis. Itu hanya untuk mengisi kesehariannya saja.

"Itu main-main aja. Nggak pernah niat untuk main tenis beneran," terang Natasha Rizky.

"Kan kalau main tenis beneran udah ada baju olahraganya. Jadi itu seru-seruan aja sama temen-temen," tambah Natasha Rizky.

Lebih lanjut Natasha Rizky juga masih dalam proses berjuang agar tetap untuk istiqomah di tengah cobaan hidup yang menimpanya.

"Kalau ditanya bagaimana caranya istiqamah jujur saya juga lagi berdarah darah bu untuk terus beristiqamah. Karena lagi lagi saya nggak bisa mengandalkan diri saya sendiri," terang Natasha Rizky.

