HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tere Ungkap Perubahan Hidup Usai Jadi Mualaf

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |03:30 WIB
Tere Ungkap Perubahan Hidup Usai Jadi Mualaf
Tere. (Foto: YouTube/Daniel Mananta Network)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Theresia Ebenna Ezeria Pardede alias Tere, mengungkap perubahan hidup usai jadi mualaf. Salah satunya, ia kini menjadi guru mengaji.

Tere mengaku, diminta seorang ustaz untuk membantu mengajar di Taman Pendidikan Quran (TPQ) miliknya. Anak-anak bisa belajar Alquran dengan gratis di sana.

"Alhamdulillah salah satu ustaz meminta, 'kamu bantuin ya, saya punya TPQ di rumah saya'. Belajar Alquran gratis buat anak-anak. Saya jadi staf gurunya. Ya udah setiap sore," kata Tere, dikutip daru kanal YouTube Daniel Mananta Network, Sabtu (22/7/2023).

Namun, mengajar anak-anak bukan perkara mudah. Tere harus belajar lagi untuk bisa menjawab banyak pertanyaan dari anak-anak di TPQ.

