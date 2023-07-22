Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mario Teguh Terima Banyak Cacian usai Dituding Sebagai Penipu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |17:43 WIB
Mario Teguh Terima Banyak Cacian usai Dituding Sebagai Penipu
Mario Teguh bantah menipu (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mario Teguh dan sang istri Linna Teguh dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Sunyoto dan Syarah atas dugaan penipuan Rp5 miliar dalam bentuk kerjasama produk skincare.

Rupanya selama beberapa hari bungkam, Mario Teguh mendapatkan banyak cacian imbas dituding jadi seorang penipu.

BACA JUGA:

Dituduh Menipu Hingga Rp5 Miliar, Mario Teguh: Fitnah, Betul-Betul Memalukan 

Mario Teguh

"Saya mau cerita kalau Pak Mario Teguh, suami saya itu satu minggu menghadapi cercaan dan hujatan pembunuhan karakter dan fitnah," ujar Linna Teguh, istri Mario Teguh saat konferensi pers, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/7/2023).

Linna menyebut alasan sang suami selama ini berdiam diri karena ingin melindungi produk skincare yang bersangkutan, yang diduga tidak layak untuk dipakai oleh masyarakat.

Sebab beberapa produk mereka diduga berjamur hingga berbelatung.

"Itu semua semerta-merta melindungi konsumen. Dia tidak ingin produk yang diduga berbelatung, berjamur diduga tidak dari negeri Sakura, diwartakan ke publik, itu yang menjadikannya hal ini terjadi," ungkap Linna Teguh.

Namun karena sudah tidak tahan lagi dengan semua tuduhan yang dilayangkan oleh Sunyoto dan Syarah kepada Mario Teguh.

Bahkan Mario Teguh membantah bila ia bukan brand ambassador dari produk tersebut, melainkan hanya pendampingan saja.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
