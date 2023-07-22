Reaksi Uya Kuya Ketika Denise Chariesta Pinjam Uang Rp50 Juta untuk Beli Alphard

Denise Chariesta pinjam uang Rp50 juta dari Uya Kuya untuk beli Alphard. (Foto: Instagram/@denisechariesta91)

JAKARTA - Denise Chariesta kembali menuai kritik pedas netizen setelah mengunggah screenshot percakapan WhatsApp dirinya dengan presenter Uya Kuya di Instagram, pada 22 Juli 2023.

Dalam percakapan itu, Denise tampak meminjam uang sebesar Rp50 juta kepada Uya. Uang itu, menurutnya, akan digunakan untuk membayar uang muka mobil Alphard yang akan dibelinya jelang melahirkan.

Uya Kuya menyetujui permintaan Denise dan langsung meminta nomor rekeningnya. Pada screenshot lain, terlihat mantan personel Tofu itu mengirimkan dana sebesar Rp5 juta kepada Denise untuk keperluan persalinan.

Bersama screenshot bukti transfer perbankan, Uya mengatakan, "Tidak usah pinjam-pinjam. Ini gue kasih saja, (gue) ikhlas," kata sang presenter dalam chat tersebut.

Uya Kuya tampaknya tak ingin hubungannya dengan Denise Chariesta rusak karena masalah uang. "Nanti perkara pinjam duit, malah ujung-ujungnya berantem. Tapi ini bukan beli mobil ya, untuk lahiran," imbuh bapak dua anak itu.

Niat baik sang presenter rupanya tak ditanggapi baik oleh Denise yang kemudian melabelinya pelit. Selebgram yang sempat membeberkan perselingkuhannya dengan suami artis itu menegaskan, ingin meminjam uang, bukan memintanya.

"Gue butuhnya Rp50 juta, lo transfer Rp5 juta. Lo menghina gue?" tutur Denise Chariesta menambahkan.