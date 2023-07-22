Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Uya Kuya Ketika Denise Chariesta Pinjam Uang Rp50 Juta untuk Beli Alphard

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |16:57 WIB
Reaksi Uya Kuya Ketika Denise Chariesta Pinjam Uang Rp50 Juta untuk Beli Alphard
Denise Chariesta pinjam uang Rp50 juta dari Uya Kuya untuk beli Alphard. (Foto: Instagram/@denisechariesta91)
A
A
A

JAKARTA - Denise Chariesta kembali menuai kritik pedas netizen setelah mengunggah screenshot percakapan WhatsApp dirinya dengan presenter Uya Kuya di Instagram, pada 22 Juli 2023.

Dalam percakapan itu, Denise tampak meminjam uang sebesar Rp50 juta kepada Uya. Uang itu, menurutnya, akan digunakan untuk membayar uang muka mobil Alphard yang akan dibelinya jelang melahirkan.

Uya Kuya menyetujui permintaan Denise dan langsung meminta nomor rekeningnya. Pada screenshot lain, terlihat mantan personel Tofu itu mengirimkan dana sebesar Rp5 juta kepada Denise untuk keperluan persalinan.

Bersama screenshot bukti transfer perbankan, Uya mengatakan, "Tidak usah pinjam-pinjam. Ini gue kasih saja, (gue) ikhlas," kata sang presenter dalam chat tersebut.

Uya Kuya tampaknya tak ingin hubungannya dengan Denise Chariesta rusak karena masalah uang. "Nanti perkara pinjam duit, malah ujung-ujungnya berantem. Tapi ini bukan beli mobil ya, untuk lahiran," imbuh bapak dua anak itu.

Denise Chariesta pinjam uang Rp50 juta dari Uya Kuya. (Foto: Instagram/@denisechariesta91)

Niat baik sang presenter rupanya tak ditanggapi baik oleh Denise yang kemudian melabelinya pelit. Selebgram yang sempat membeberkan perselingkuhannya dengan suami artis itu menegaskan, ingin meminjam uang, bukan memintanya.

"Gue butuhnya Rp50 juta, lo transfer Rp5 juta. Lo menghina gue?" tutur Denise Chariesta menambahkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142632/denise_chariesta-zjpF_large.JPG
Denise Chariesta Pumping ASI di Jalanan Shanghai: 12 Menit Full Tank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114511/denise_chariesta-IaBL_large.jpg
Denise Chariesta Resmi Laporkan Doktif Usai Difitnah Terima Bayaran Jadi Buzzer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066416/denise_chariesta-EL2Q_large.jpg
Denise Chariesta Ikut Salahkan Vadel Badjideh Atas Perseteruan Nikita Mirzani dan Lolly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/33/3026073/denise-chariesta-ungkap-kronologi-art-curi-barang-mewah-di-kediamannya-iWw2OTAZf7.jpg
Denise Chariesta Ungkap Kronologi ART Curi Barang Mewah di Kediamannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025485/netizen-kaget-saat-tahu-agama-denise-chariesta-di-surat-laporan-polisi-kdVzWcwqSM.jpg
Netizen Kaget saat Tahu Agama Denise Chariesta di Surat Laporan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994095/denise-chariesta-panik-sudah-14-bulan-tidak-menstruasi-badan-gue-benar-benar-sakit-UNUNvI7sRB.jpg
Denise Chariesta Panik, Sudah 14 Bulan Tidak Menstruasi: Badan Gue Benar-Benar Sakit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement