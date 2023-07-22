Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sule Puji Kecantikan Nathalie Holscher usai Lepas Hijab

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |15:14 WIB
Sule Puji Kecantikan Nathalie Holscher usai Lepas Hijab
Sule puji penampilan Nathalie Holscher usai lepas hijab (Foto: IG Sule)
A
A
A

JAKARTA - Sule ikut mengomentari keputusan sang mantan istri, Nathalie Holscher yang melepas hijabnya. Menurut Sule, Nathalie Holscher memang sudah cantik dari dulu, mau memakai hijab atau tidak.

"Dia dari dulu memang cantik, kalau hijab tidaknya itu urusan dia," ujar Sule di kawasan Tendean Jakarta Selatan belum lama ini.

Sule Puji Kecantikan Nathalie Holscher usai Lepas Hijab

Ayah Rizky Febian itu tidak bisa menghakimi keputusan Nathalie Holscher sebab manusia memiliki kekurangan masing-masing.

"Aku apapun suka, karena kita sebagai manusia harus suka, karena setiap manusia diberikan kejelekan pasti dan kebaikan," terang Sule.

Sule juga membantah bahwa dirinya membantah jika menyuruh Nathalie Holscher untuk berhijab.

Justru Nathalie lah yang memang ingin berhijab.

"Oh enggak, dia sendiri (berhijab) dengan sendirinya, dia tiba-tiba pake hijab, saya seneng dong, dan nggak ada suruhan," jelas Sule.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
