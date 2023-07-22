Sule Puji Kecantikan Nathalie Holscher usai Lepas Hijab

JAKARTA - Sule ikut mengomentari keputusan sang mantan istri, Nathalie Holscher yang melepas hijabnya. Menurut Sule, Nathalie Holscher memang sudah cantik dari dulu, mau memakai hijab atau tidak.

"Dia dari dulu memang cantik, kalau hijab tidaknya itu urusan dia," ujar Sule di kawasan Tendean Jakarta Selatan belum lama ini.

Ayah Rizky Febian itu tidak bisa menghakimi keputusan Nathalie Holscher sebab manusia memiliki kekurangan masing-masing.

"Aku apapun suka, karena kita sebagai manusia harus suka, karena setiap manusia diberikan kejelekan pasti dan kebaikan," terang Sule.

Sule juga membantah bahwa dirinya membantah jika menyuruh Nathalie Holscher untuk berhijab.

Justru Nathalie lah yang memang ingin berhijab.

"Oh enggak, dia sendiri (berhijab) dengan sendirinya, dia tiba-tiba pake hijab, saya seneng dong, dan nggak ada suruhan," jelas Sule.

BACA JUGA: