HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dituduh Menipu Hingga Rp5 Miliar, Mario Teguh: Fitnah, Betul-Betul Memalukan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |14:45 WIB
Dituduh Menipu Hingga Rp5 Miliar, Mario Teguh: Fitnah, Betul-Betul Memalukan
Mario Teguh bantah menipu (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Setelah berdiam diri beberapa hari, motivator Mario Teguh akhirnya angkat suara terkait tuduhan penipuan yang ditujukan kepadanya.

Seperti diketahui Mario Teguh dan istri Linna Teguh dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan dana sebesar Rp5 miliar dalam bentuk kerja sama produk skin care, oleh Sunyoto Indra Prayitno dan Syarah.

Mario Teguh

Mario Teguh dengan tegas membantah tudingan tersebut.

"Mohon maaf bahwa seminggu ini harus menikmati kepalsuan, kebohongan, fitnah, drama, bahkan low quality drama, palsu sekali. Betul-betul memalukan," ungkap Mario Teguh saat konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/7/2023).

Pasalnya Mario Teguh dan istri tidak pernah menandatangani kontrak kerja sebagai brand ambassador produk Sunyoto dan Syarah.

Melainkan Mario Teguh dan istrinya jangan hanya bekerja sama melakukan pendampingan terhadap produk kecantikan Sunyoto dan istri.

"Bagaimana saya dituduh jadi brand ambassador beauty product. Kecerdasan seperti apa menuduhkan kepada saya bahwa saya ini brand ambassador dari sebuah produk skincare," terang pria 67 tahun itu.

Dengan adanya laporan polisi tersebut, tak bisa dipungkiri bahwa Mario Teguh mengaku kehidupannya menjadi tidak tenang.

"Saya ini brand ambassador dari sebuah produk skin care. Mohon maaf ya, sesabar-sabarnya saya, saya tidak bisa tenang juga melihat bagaimana perilaku rendah moral seperti ini," ucap Mario Teguh.

