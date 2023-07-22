Natasha Rizky Temani Hesti Purwadinata Latihan Bulutangkis, Outfit Syari Jadi Sorotan

JAKARTA - Natasha Rizky kembali mencuri perhatian netizen. Kali ini bukan berkaitan dengan hubungannya dengan sang mantan suami, Desta melainkan cara berpakaiannya yang menuai decak kagum netizen. Kekaguman itu bermula dari unggahan Natasha Rizky yang sedang bermain bulutangkis bersama rekannya, Hesti Purwadinata.

Melalui akun TikToknya, Natasha Rizky memperlihatkan momen saat bermain badminton bersama Hesti Purwadinata. Natasha Rizky tampak begitu anggun dengan kerudung panjang yang dikenakannya sampai ke pinggang hingga menutupi seluruh bagian bajunya. Natasha Rizky juga terlihat mengenakan celana gombrang menyerupai rok.

BACA JUGA:

"Badminton hari ini bersama teteh Hesti Purwadinata," tulis Natasha Rizky dikutip dari keterangan unggahannya di TikTok, Sabtu (22/7/2023).

Natasha Rizky membuat netizen kagum lantaran tetap berusaha tampil syar'i dengan kerudung panjang dan celana gombrang saat berolahraga. Natasha Rizky pun tetap tak kesulitan untuk mengejar shuttlecock kesana-kemari meski mengenakan pakaian yang syar'i.

Bahkan, beberapa netizen meminta agar Natasha Rizky secara khusus membagikan konten outfit olahraga dengan pakaian syar'i agar netizen bisa menirunya. Mereka juga memuji Natasha Rizky yang dinilai istiqomah dalam menjalankan syariat agama Islam yang dianutnya dalam kehidupan sehari-harinya termasuk saat berolahraga.

"Kak Aca bikin konten referensi baju olahraga syar'i," tulis @et***.

"Masya Allah stay syar'i kak Aca," tulis @uul***.

"Masya Allah tabarakallah tetap syar'i walau sedang berolahraga, barakallah," tulis @bun***.

BACA JUGA: