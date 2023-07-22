Nathalie Holscher Bikin Gaduh, Sule Minta Maaf

JAKARTA - Sule akhirnya memberikan tanggapan mengenai sindiran sang mantan istri, Nathalie Holscher soal nafkah anak dan dugaan perselingkuhan. Melihat kegaduhan yang dibuat oleh Nathalie, Sule memberikan komentar bijak.

Menurutnya, Nathalie membuat unggahan yang meminta Sule agar berhenti memberi nafkah kepada buah hatinya, Adzam hanya emosi semata.

"Itu ungkapan aja emosional. Kan dari awal saya kasih tahu ungkapan emosional aja," ujar Sule di kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Sule juga tidak ada rasa kecewa melihat perbuatan Nathalie Holscher. Sebab ia dan perempuan blasteran Belanda itu sudah hidup sendiri-sendiri.

"Masing-masing lah, ngapain perlu kecewa. Saya udah bukan siapa-siapanya, buat apa kecewa, ya udahlah. Masing-masing orang punya cara mengekspresikan," jelas Sule.

Tak lupa Sule juga meminta maaf atas kegaduhan yang dibuat oleh Nathalie Holscher di media sosial belakangan ini.

"Di sini saya mewakili Adzam, minta maaf atas kegaduhan ini semuanya, semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari semua ini," ungkap Sule.

