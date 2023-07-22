Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Bikin Gaduh, Sule Minta Maaf

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |10:20 WIB
Nathalie Holscher Bikin Gaduh, Sule Minta Maaf
Nathalie Holscher bikin gaduh, Sule minta maaf (Foto: IG Sule)
A
A
A

JAKARTA - Sule akhirnya memberikan tanggapan mengenai sindiran sang mantan istri, Nathalie Holscher soal nafkah anak dan dugaan perselingkuhan. Melihat kegaduhan yang dibuat oleh Nathalie, Sule memberikan komentar bijak.

Menurutnya, Nathalie membuat unggahan yang meminta Sule agar berhenti memberi nafkah kepada buah hatinya, Adzam hanya emosi semata.

"Itu ungkapan aja emosional. Kan dari awal saya kasih tahu ungkapan emosional aja," ujar Sule di kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Sule juga tidak ada rasa kecewa melihat perbuatan Nathalie Holscher. Sebab ia dan perempuan blasteran Belanda itu sudah hidup sendiri-sendiri.

"Masing-masing lah, ngapain perlu kecewa. Saya udah bukan siapa-siapanya, buat apa kecewa, ya udahlah. Masing-masing orang punya cara mengekspresikan," jelas Sule.

Tak lupa Sule juga meminta maaf atas kegaduhan yang dibuat oleh Nathalie Holscher di media sosial belakangan ini.

"Di sini saya mewakili Adzam, minta maaf atas kegaduhan ini semuanya, semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari semua ini," ungkap Sule.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158846/nathalie_holscher-RZt6_large.jpg
4 Kontroversi Nathalie Holscher usai Terseret Drama Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158552/nathalie_holscher-sNRh_large.jpg
Nathalie Holscher Akui Sepi Job dan Kena Mental Usai Parodikan Hamil Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157844/nathalie_holscher-bMWZ_large.jpg
Ramai Diboikot, Nathalie Holscher Minta Maaf pada Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/33/3156783/nathalie_holscher-4fyo_large.jpg
Nathalie Holscher Minta Maaf usai Panen Hujatan Imbas Parodikan Kehamilan Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156601/nathalie_holscher-GZ8Q_large.jpg
Nathalie Holscher Tutup Kolom Komentar IG usai Parodikan Kehamilan Erika Carlina, Netizen: Kena Mental Mbak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151542/nathalie_holscher-7T6G_large.jpg
Lahir Lebih Dulu, Nathalie Holscher Ogah Disebut Mirip Mahalini Raharja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement