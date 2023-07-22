Cerita Fachri Al Bukhori Punya Karier Moncer di Usia Muda

JAKARTA - Nama Fachri Al Bukhori tengah naik daun. Dirinya telah dipercaya untuk membintangi beberapa judul film. Kini, Fachri dipercaya menjadi Smiling West Java Ambassador 2022.

Tak cuma sekadar duta, ia menjadi duta termuda di ajang tersebut. Ia berhasil di usia 14 tahun dan mengalahkan ribuan peserta lain.a berhasil lolos di luar dugaannya.

"Padahal biasanya yang lolos mereka yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Tapi karena semua seleksi yang aku ikuti masuk, akhirnya diloloskan dan aku terpilih sebagai Smiling West Java Ambassador Termuda Potensial 2022," kata Fachri Al Buckhori saat ditemui di bilangan Mampang Jakarta Selatan.

Ajang ini begitu penting baginya. Sebab ia bisa mempromosikan sekaligus mendongkrak sektor pariwisata di daerah Jawa Barat.

"Itu dilantiknya sama Gubernur dan aku mendapatkan sertifikatnya. Ada banyak pengalaman selama menjadi bagian dari keluarga SWJ," jelas Fachri.

Fachri Al Bukhori memulai duni akting di usia 4 tahun dengan karakter sebagai pemeran anak. Remaja kelahiran Bandung, 1 Oktober 2009 itu mengenang, pertama kali tampil di layar kaca lewat program 'Buah Hatiku Sayang' yang dipandu oleh Shahnaz Haque.

"Aku sebenarnya nggak ingat, sudah lupa. Tapi kata mama, pertama kali syuting di Buah Hatiku Sayang di TVRI," kata pemilik tinggi badan 176 centimeter itu.

