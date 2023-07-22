Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Fachri Al Bukhori Punya Karier Moncer di Usia Muda

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |01:02 WIB
Cerita Fachri Al Bukhori Punya Karier Moncer di Usia Muda
Fachri Al Bukhori (foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Nama Fachri Al Bukhori tengah naik daun. Dirinya telah dipercaya untuk membintangi beberapa judul film. Kini, Fachri dipercaya menjadi Smiling West Java Ambassador 2022.

Tak cuma sekadar duta, ia menjadi duta termuda di ajang tersebut. Ia berhasil di usia 14 tahun dan mengalahkan ribuan peserta lain.a berhasil lolos di luar dugaannya.

 BACA JUGA:

Cerita Fachri Al Bukhori Punya Karier Moncer di Usia Muda

"Padahal biasanya yang lolos mereka yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Tapi karena semua seleksi yang aku ikuti masuk, akhirnya diloloskan dan aku terpilih sebagai Smiling West Java Ambassador Termuda Potensial 2022," kata Fachri Al Buckhori saat ditemui di bilangan Mampang Jakarta Selatan.

Ajang ini begitu penting baginya. Sebab ia bisa mempromosikan sekaligus mendongkrak sektor pariwisata di daerah Jawa Barat.

"Itu dilantiknya sama Gubernur dan aku mendapatkan sertifikatnya. Ada banyak pengalaman selama menjadi bagian dari keluarga SWJ," jelas Fachri.

Fachri Al Bukhori memulai duni akting di usia 4 tahun dengan karakter sebagai pemeran anak. Remaja kelahiran Bandung, 1 Oktober 2009 itu mengenang, pertama kali tampil di layar kaca lewat program 'Buah Hatiku Sayang' yang dipandu oleh Shahnaz Haque.

"Aku sebenarnya nggak ingat, sudah lupa. Tapi kata mama, pertama kali syuting di Buah Hatiku Sayang di TVRI," kata pemilik tinggi badan 176 centimeter itu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement