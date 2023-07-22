Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kakek Sugiono Ungkap Tips Jaga Stamina Pria, Ternyata Hanya Modal Telur!

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |00:05 WIB
Kakek Sugiono Ungkap Tips Jaga Stamina Pria, Ternyata Hanya Modal Telur!
Kakek Sugiono ungkap tips jaga stamina pria. (Foto: The Sun)
A
A
A

TOKYO - Shigeo Tokuda tercatat sebagai bintang tertua di indutri film panas Jepang (JAV). Dia memulai debutnya sebagai bintang film panas di usia 70 tahun lewat film Elderly yang dirilis pada 2004. 

Dari satu film, Shigeo diketahui membintangi lebih dari 60 film panas setiap tahunnya. Lalu bagaimana cara pria 88 tahun itu menjaga stamina agar tetap bugar menjalani profesinya di usia senja? 

Shigeo Tokuda mengaku, tak punya rahasia khusus untuk menjaga staminanya. “Orang-orang selalu bertanya rahasia staminaku Tapi sebenarnya, aku tak punya rahasia khusus seperti itu,” ujarnya dikutip dari The Sun, pada Sabtu (22/7/2023). 

Pria yang dijuluki Kakek Sugiono ini hanya berusaha menjalankan gaya hidup sehat. “Kalau bicara stamina, aku selalu makan telur setiap hari. Biasanya, aku menuangkan telur mentah di atas nasiku,” katanya. 

Kakek Sugiono ungkap tips jaga stamina pria. (Foto: Istimewa)

Karena usia, sekarang Shigeo Tokuda tak lagi bisa syuting dengan waktu yang lama. Meski begitu, dia mengaku, pekerjaan sebagai bintang film dewasa membuatnya selalu berjiwa muda. 

Halaman:
1 2 3
