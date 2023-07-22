Advertisement
Tembus Hollywood, Anggun Bintangi Series Cannes Confidential

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |08:01 WIB
Tembus Hollywood, Anggun Bintangi Series Cannes Confidential
Anggun C Sasmi (Foto: IG Anggun)
A
A
A

JAKARTA - Anggun C Sasmi menembus dunia akting Hollywood. Dirinya dipercaya untuk membintangi series Cannes Confidential. Anggun berperan sebagai wanita yang diduga melakukan pembunuhan. Serial yang diproduksi oleh AMC di AS, ditayangkan perdana di platform ACORN TV.

Tampilnya Anggun C Sasmi mendapatkan respons positif dari netizen. Anggun kemudian mengapresiasi pujian tersebut.

Anggun C Sasmi

"Seperti yang kalian ketahui, saya agak berhati-hati. Saya menunggu serial ini diluncurkan di Amerika Serikat untuk melihat tanggapan dari publik dan penggemar, dan saya sangat senang membaca komentar-komentarnya," kata Anggun.

