Good Vibes di Malaysia Disetop Imbas Aksi Tak Senonoh Personel The 1975

KUALA LUMPUR - Matty Healy, vokalis grup band The 1975 kembali menuai kontroversi. Belum lama ini, Matty diboikot setelah melakukan aksi panggung tak sononoh dalam acara festival musik, Good Vibes di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dalam video yang beredar, Matty melakukan aksi ciuman bersama bassist The 1975, Ross MacDonald di atas panggung. Imbas kejadian ini, pihak penyelenggara festival musik Good Vibes pun mengatakan acara musik tersebut terpaksa dihentikan untuk hari kedua dan ketiga.

“Kita sangat menyesal untuk mengumumkan bahwa jadwal Good Vibes 2023 yang direncanakan untuk hari ini dan besok terpaksa dibatalkan mengikuti kontroversi yang dilakukan oleh artis Inggris, Matty Healy dari band The 1975,” tulis pihak Good Vibes dilansir dari akun Instagram-nya, @goodvibesfest, Sabtu (22/7/2023).

Sementara itu, Menteri Komunikasi di Malaysia, Fahmi Fadzil juga mengecam perbuatan yang mengandung unsur LGBT itu. Dilansir Channel News Asia, Fahmi menegaskan tak ada kompromi atas tindakan tersebut.

“Tidak akan ada kompromi terhadap pihak mana pun yang menantang, meremehkan, dan melanggar hukum Malaysia,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pihak Good Vibes juga meminta maaf atas kegaduhan dan keputusan membatalkan sisa acara yang ada. Mereka juga akan menginformasi terkait pengembalian dana pada para penonton.

“Kami meminta maaf untuk semua pemegang tiket, vendor, sponsor dan partner. Kami akan meng-update mekanisme refund dana secepatnya,” ungkap mereka.

Good Vibes sendiri merupakan acara festival musik di Kuala Lumpur, Malaysia yang berlangsung selama tiga hari yakni Jumat-Minggu, 21-23 Juli 2023. Sejumlah musisi internasional pun hadir seperti The Strokes, The Kid Laroi hingga The 1975.

