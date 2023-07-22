Pesan Once Mekel kepada Ganjar Pranowo, Perbaiki Industri Musik

BOGOR - Once Mekel turut berbincang bersama bakal Calon Presiden RI, Ganjar Pranowo. Pelantun Dealova ini menyampaikan aspirasi pada Ganjar terkait perhatian dan kepedulian terhadap insan musik Indonesia.

Once mengungkap beberapa hal terkait dunia musik bersama Ganjar. Salah satunya yang menjadi perhatian perihal royalti di dunia musik yang masih sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah.

"Royalti memiliki potensi besar di Indonesia baru Rp200 miliar. Di Brazil sudah 2 triliun. Bahkan di Jepang 10 triliun," kata Once, dalam acara Gercep Bareng Kreator di Saung Berkah, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7/2023).

Selain itu, Once juga menyinggung perihal Pusat Data Lagu dan atau Musik (PDLM) yang diluncurkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.

Once juga menjelaskan saat ini sudah ada elektronik untuk memantau lagu yakni Sistem Informasi Musik dan Lagu (SILM) yang perlu diberdayakan. Namun, ia berpesan agar Ganjar nantinya bisa lebih cepat untuk menangani hal tersebut.

“Saya percaya Pak Ganjar gercep. Sebenarnya ini sudah ada di era Pak Jokowi. Tapi harapannya Pak Ganjar nanti bila terpilih akan semakin gercep," ungkap Once.

Mendengar aspirasi Once, Ganjar menjelaskan sudah ada pihak yang mengatur terkait permasalahan itu dan telah melakukan uji coba pada penerapannya. Dia mengatakan pemerintah juga memiliki komitmen terhadap musisi Indonesia termasuk para musisi jalanan.

